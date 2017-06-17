Ищу фронтэнд- разработчика для реализации проекта

Ищу верстальщика для реализации проекта.

Коротко о проекте: Это информационный ресурс про строительные объекты и тех кто эти стройки осуществляет,тема близкая к риэлторским ресурсам ,с такой же развитой системой поисковых фильтров,обилием фотографий.

Нам нужно:

фронтэнд-разработчик ,а не просто верстальщик, у нас много скриптов. Какой у Вас опыт во фронте? Пусть некоммерческий.

стек:

html5, css3, bootstrap [(обязательно), это чтобы мы могли потом сами редактировать верстку и немного модифицировать её], backbone.js или react.js, jquery, git

а также:

перфекционизм в коде (уметь отстаивать свою точку зрения)

Прошу ознакомится с ТЗ и дать ответ о возможности реализовать данный проект.

Оплата поэтапно либо в конце