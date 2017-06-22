Поправить слайдер на сайте wto-center.ru

[b]Доброго дня.[/b] На проекте сайта (CMS Pagekit) основанного на php фреймворке Symfony требуется доработать стандартную форму авторизации, регистрации и восстановление пароля согласно ТЗ. Сразу скажу, что до вас никто не работал с кодом и сайтом. [b]Обязательно:[/b] 1. Знания ...
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Добрый вечер!
Сайт на джумле 2.5.14, в старых версиях браузеров слайдер на главной странице работал корректно (менялись картинки, справа были ссылки), а теперь — слева стоит только одна статичная картинка, текст ссылок пропал.
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