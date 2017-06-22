Поправить слайдер на сайте wto-center.ru

Веб-программированиеЗавершен4 заявки192 просмотра
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Добрый вечер!

Сайт на джумле 2.5.14, в старых версиях браузеров слайдер на главной странице работал корректно (менялись картинки, справа были ссылки), а теперь — слева стоит только одна статичная картинка, текст ссылок пропал.

7 лет назад
Nutich
Анна 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 часов назад
7 лет назад
$12
1 день
Сергей сделал все (и даже чуть больше, проявив инициативу) быстро и в оговоренные сроки. Будем продолжать сотрудничать!
Рекомендую Анну как честного и проверенного заказчика! Мои наилучшие рекомендации =)