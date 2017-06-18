Доработать стандартную форму авторизации и регистрации Symfony

Доброго дня.

На проекте сайта (CMS Pagekit) основанного на php фреймворке Symfony требуется доработать стандартную форму авторизации, регистрации и восстановление пароля согласно ТЗ. Сразу скажу, что до вас никто не работал с кодом и сайтом.

Обязательно:

1. Знания Symfony на хорошем уровне. (работа не для новичков).

2. Javascript на хорошем уровне.

3. При написании кода вы ориентируетесь прежде всего на безопасность и чистоту кода.

4. Знание pagekit CMS, опыт в написании модулей для Symfony будет определяющим при выборе исполнителя.

Связь skype. Нацелен на дальнейшее сотрудничество.