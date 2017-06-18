Нужен разработчик который работает в движком DLE

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны знания css,php, java script для изменения движка DLE 10.6

Нужно переделать слайдеры и вкладки.

Нужно переделать модуль Переходы с dle 9.5 на DLE 10.6

7 лет назад
rsg_ua
Сергей 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Пакeтнaя автоматичeская oбрaботка изoбрaжeний ImageMagic'ом

    Hужнo пoдoбpать нaбop алгoритмов, фильтpoв и наcтpоeк ImageMagic'а для пaкeтнoй aвтoматичecкой oбpaбoтки изобрaжeний. K coобщению прикpeплен aрxив с oригинaлoм изoбpaжений(пaпка original) и что дoлжнo пoлучитьcя нa выхoде(пaпкa out). B аpxивe 47 изобpaжeний, т.к. aрxив большeго ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на Yii2 - дошлифовка и размещение в сети

    $50

    Необходимо доработать указанные в таблице моменты и помочь залить сайт в сеть. Исходное ТЗ, сайт и таблица с пунктами к доработке - в приложении \по ссылке ниже (объем не позволяет залить все файлы в приложения). ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ищу фронтэнд- разработчика для реализации проекта

    Ищу верстальщика для реализации проекта.   Коротко о проекте: Это информационный ресурс про строительные объекты и тех кто эти стройки осуществляет,тема близкая к риэлторским ресурсам ,с такой же развитой системой  поисковых фильтров,обилием фотографий.   Нам нужно:   фронтэнд-разработчик ,а не просто ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Веб-панель управления

    $50

    Php, mysql, json Веб-панель - управление данными андроид приложения, 2 типа пользователей с разграничением доступа. Добавление соревнований и атрибутов к ним, а также отображение таблицы результатов по критериям. Подробнее в скайп

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • MailChimp прикрутить форму

    $10

    Подключить форму подписки по API в прилагаемый html, к аккаунту в MailChimp.    Передавать в базу только email подписчика   После кнопки подписаться – редирект на любую страницу (главная или страница спасибо)   Обязательное условия:  Должны работать подтверждение подписки  Возможность отписаться  и прочие шаблоны ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настроить плагин Page Widgets для Wordpress

    Здравствуйте! Столкнулся с проблемой настройки плагина Page Widgets для Wordpress. Мне необходимо добавить html-код в виджет Text, но в виджете попросту нет поля, в которое можно добавить текст или код. Во вложении скрин, на котором это видно. Помогите, пожалуйста, решить ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пpавки JS

    Нa сaйтe имeется всплывaющeе oкно, eму пpисвоeнo display: none. Bнутpи окна есть swipe гaлеpeя, в oкне oнa нe рабoтаeт. Eсли убрать у блокa display:none, тo галеpeя рабoтaет. Нужнo pешать пpоблeму

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад