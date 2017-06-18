Вывести меню из структуры элемента в Битриксе

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Как видим, на первом скриншоте не хватает меню со второго скриншота. Скопировал папку с каталогом, но почему-то не появляется это меню.

Т.е. в одном большом разделе это меню работает и отображается, а в большом новом разделе - нет.

7 лет назад
SuperXXX
Сергей 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад