Экономическая накопительная игра.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки90 просмотров
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Необходимо готовый скрипт экономической игры проверить на дыры, вычистить, довести до работоспособного состояния, настроить и запустить проект.

7 лет назад
kartovdmitry
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад