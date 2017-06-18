Программист JS

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок155 просмотров
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Требуется опытный программист JS.Необходимо разобраться в работе определенных скриптов и отловить определенные действия на сайте.

7 лет назад
dmitriy-rmn
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад