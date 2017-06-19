Работы по сайту на Джумле

Сайт www.bekas73.ru

Есть проведённый аудит. Файл приложен.

Что нужно сделать (в скобках прописано какому пункту в аудите соответствует работа):

1. Настройка главного зеркала (301 редирект) (пункт 1.1 аудита)

2. Приведение в порядок структуры сайта и к ЧПУ. Избавление от дублей страниц (пункты 1.2 и 1.4 аудита)

3. Прописывание HTTP заголовков Last-Modified и If-Modified-Since (пункт 1.11)

4. Создание 404 страницы. Настройка ответа сервиса 404 (пункты 1.12 и 5.4)

5. Структуризация заголовков Н1-Н6 (пункт 2.2)

6. Настройка внутренней перелинковки, добавление новых блоков в карточку товара («похожие товары», «за туже цену» и т.д.) (пункт 2.3)

7. Добавление (создание) в шапку сайта: (пункт 4.1)

 E-mail

 График работы компании

 Формы обратного звонка

 Формы поиска по сайту

8. Доработка главной страницы: (пункт 4.2)

 Баннера и настройка переадресацией с них

 Добавление новых блоков по типу Новинки/Акции/Хиты продаж

 Внедрение на сайт инфографики «Преимуществ компании» и «Принципы работы»

9. Доработка карточки товара: (пункт 4.9)

 Изменение формата цены на «Цена 8500 руб.»

 Добавление социальных кнопок

 Добавление функционала «Оставить отзыв»

 Добавление функционала возможности выбора «цвета/размера»

10. Доработка формы заказа товара (пункт 5.1)

Просьба по возможности расписать стоимость и время работ по ПОПУНКТНО!!!!!!!!!!!!!. Если же нет, хотя бы приблизительно оценить работу!!!!!