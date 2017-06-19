Работы по сайту на Джумле

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки161 просмотр
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Сайт www.bekas73.ru 

Есть проведённый аудит. Файл приложен. 

Что нужно сделать (в скобках прописано какому пункту в аудите соответствует работа): 

1. Настройка главного зеркала (301 редирект) (пункт 1.1 аудита) 

2. Приведение в порядок структуры сайта и к ЧПУ. Избавление от дублей страниц (пункты 1.2 и 1.4 аудита) 

3. Прописывание HTTP заголовков Last-Modified и If-Modified-Since (пункт 1.11) 

4. Создание 404 страницы. Настройка ответа сервиса 404 (пункты 1.12 и 5.4) 

5. Структуризация заголовков Н1-Н6 (пункт 2.2) 

6. Настройка внутренней перелинковки, добавление новых блоков в карточку товара («похожие товары», «за туже цену» и т.д.) (пункт 2.3) 

7. Добавление (создание) в шапку сайта: (пункт 4.1) 

 E-mail 

 График работы компании 

 Формы обратного звонка 

 Формы поиска по сайту 

8. Доработка главной страницы: (пункт 4.2) 

 Баннера и настройка переадресацией с них 

 Добавление новых блоков по типу Новинки/Акции/Хиты продаж 

 Внедрение на сайт инфографики «Преимуществ компании» и «Принципы работы» 

9. Доработка карточки товара: (пункт 4.9) 

 Изменение формата цены на «Цена 8500 руб.» 

 Добавление социальных кнопок 

 Добавление функционала «Оставить отзыв» 

 Добавление функционала возможности выбора «цвета/размера» 

10. Доработка формы заказа товара (пункт 5.1) 

Просьба по возможности расписать стоимость и время работ по ПОПУНКТНО!!!!!!!!!!!!!. Если же нет, хотя бы приблизительно оценить работу!!!!!

7 лет назад
Kirill1984
Кирилл 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 дней назад