Виджет для сайта

[b]Доброго дня.[/b] На проекте сайта (CMS Pagekit) основанного на php фреймворке Symfony требуется доработать стандартную форму авторизации, регистрации и восстановление пароля согласно ТЗ. Сразу скажу, что до вас никто не работал с кодом и сайтом. [b]Обязательно:[/b] 1. Знания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить такие же 3 виджета на сайт как здесь: https://www.rodnik.in.ua/vodonagrevatel-tesy-iwh-80-x02-il
"Менеджер Алексей печатает сообщение", ссылка на форму "Задать вопрос", и "Вы впервые на сайте"
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт [url=http://kudesnik77.ru/]kudesnik77.ru[/url] на WP. Предоставлю все исходники макетов. Нужно: 1. В шапку сайта разместить блоки "Строим под ключ" "Низкие цены" "3 года гарантии" "Беспл. доставка". Блоки сквозные - должны быть на всех страницах. 2. На главную надо разместить блок с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо готовый скрипт экономической игры проверить на дыры, вычистить, довести до работоспособного состояния, настроить и запустить проект.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется опытный программист JS.Необходимо разобраться в работе определенных скриптов и отловить определенные действия на сайте.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер! Сайт на джумле 2.5.14, в старых версиях браузеров слайдер на главной странице работал корректно (менялись картинки, справа были ссылки), а теперь — слева стоит только одна статичная картинка, текст ссылок пропал.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен сайт на wordpress, шаблон для сайта выбран.Веб-программирование15 заявокЗакрыт6 лет назад
Как видим, на первом скриншоте не хватает меню со второго скриншота. Скопировал папку с каталогом, но почему-то не появляется это меню. Т.е. в одном большом разделе это меню работает и отображается, а в большом новом разделе ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужнo дoдeлать cпиcок ошибoк и бaгов нa сaйте Движок wordpress Cайт avto-dom.by Cпиcок следующий: Нe нажимаeтcя сopтиpoвка по пpoбегу в пoиcкe авто He pаботaeт cлaйдшoу нa глaвнoй cтрaнице Дoбaвить полe гoдa выпуcкa в фоpмe пoискa Пpoлиcтывание фoто в самoм oбъявлeнии (кaк в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужны знания css,php, java script для изменения движка DLE 10.6 Нужно переделать слайдеры и вкладки. Нужно переделать модуль Переходы с dle 9.5 на DLE 10.6Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Hужнo пoдoбpать нaбop алгoритмов, фильтpoв и наcтpоeк ImageMagic'а для пaкeтнoй aвтoматичecкой oбpaбoтки изобрaжeний. K coобщению прикpeплен aрxив с oригинaлoм изoбpaжений(пaпка original) и что дoлжнo пoлучитьcя нa выхoде(пaпкa out). B аpxивe 47 изобpaжeний, т.к. aрxив большeго ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад