Нужно написать калькулятор и прикрутить его к сайту на joomla

Здравствуйте, нужно сделать модальное окно http://fancyapps.com/fancybox/ скрипты тут есть и примеры (ну или другой использовать). Что бы ссылка открывалась во всплывающем окне, работала прокрутка и был универсальный размер окна (самое главное что бы с смартфонов ...