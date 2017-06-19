Простое расширение blacklist/whitelist для примитивной защиты от фишинговых сайтов.

Проверяет, есть ли текущий домен в черном или белом списке. Список формируется автором программы, пользователи могут репортить текущий урл прямо через расширение.

Функционал:

- раз в час расширение скачивает json со своего сервера, содержащий черный и белый списки доменов

- при заходе на любой сайт, расширение проверяет есть ли урл в списках

- если в черном списке, модифицирует код страницы, выводя предупреждение на весь экран

- если в белом списке, иконка меняется на зеленую

- если статус неизвестен, иконка меняется на серую

- в попап-окошке есть кнопка Report phishing site, которая отправляет текущий урл разработчику через POST-запрос.

Написать под ключ, подобрать приятные иконки и стили, выложить в маркет под новым аккаунтом. Мне передать исходники и аккаунт.

Указана максимальная цена за первоначальное расширение и исправление багов.

Начинайте ваш ответ с "Привет", вы ведь не бот?