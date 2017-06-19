Портал на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок117 просмотров
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Необходимо реализовать новостной портал на Wordpress.

Функционал:

- регистрация пользвателей (обычная, Google, LinkedIn, Facebook)

- регистрация компаний

- добавление статей

- добавление новостей

- добавление событий (календарь)

- размещение вакансий компаниями

- отдельный блог для каждого пользователя

Список страниц:

- Лучшее (статьи с фильтром: сутки, неделя, месяц, всё время)

- События (создание событий с датами, описанием  и т.д)

- Компании - список компаний

- Пользователи - список пользователей

- Блоги - блоги пользователей

- Видеотека - старница с видео (обычная вставка с помощью скриптов)

- Новости - страница с новостями - с фильтром (сутки, неделя, месяц, всё время)

Необходимо реализовать отдельный доступ для администратора, модератора и стандартного пользователя.

Имеется готовый прототип, написанный на самописной CMS.

Технологии:

- PHP, Wordpress, MySQL

Срок выполнения: 1-2 месяца- 5.000 гривен

WordPress
7 лет назад
guest_14978534203612
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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