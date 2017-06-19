[b]Доброго дня.[/b] На проекте сайта (CMS Pagekit) основанного на php фреймворке Symfony требуется доработать стандартную форму авторизации, регистрации и восстановление пароля согласно ТЗ. Сразу скажу, что до вас никто не работал с кодом и сайтом. [b]Обязательно:[/b] 1. Знания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать новостной портал на Wordpress.
Функционал:
- регистрация пользвателей (обычная, Google, LinkedIn, Facebook)
- регистрация компаний
- добавление статей
- добавление новостей
- добавление событий (календарь)
- размещение вакансий компаниями
- отдельный блог для каждого пользователя
Список страниц:
- Лучшее (статьи с фильтром: сутки, неделя, месяц, всё время)
- События (создание событий с датами, описанием и т.д)
- Компании - список компаний
- Пользователи - список пользователей
- Блоги - блоги пользователей
- Видеотека - старница с видео (обычная вставка с помощью скриптов)
- Новости - страница с новостями - с фильтром (сутки, неделя, месяц, всё время)
Необходимо реализовать отдельный доступ для администратора, модератора и стандартного пользователя.
Имеется готовый прототип, написанный на самописной CMS.
Технологии:
- PHP, Wordpress, MySQL
Срок выполнения: 1-2 месяца- 5.000 гривен
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