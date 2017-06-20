Адаптациця АPI

Здравствуйте, нужно сделать модальное окно http://fancyapps.com/fancybox/ скрипты тут есть и примеры (ну или другой использовать). Что бы ссылка открывалась во всплывающем окне, работала прокрутка и был универсальный размер окна (самое главное что бы с смартфонов ...
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Есть самописное API написанное на PHP для мобильного приложение, нужно его адаптировать для аналогичного приложения, но с меньшим функционалом
Ищу толкового программиста, кто оперативно может это сделать, детали в личку
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