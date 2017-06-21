Доработка веб-приложения на yii + postgresql

Есть небольшое веб-приложение для заявок на обучение иностранному.

Форма заявки с четырьмя полями и маленькая CRM по работе с заявками.

Форма заявки имеет 3 разных варианта вёрстки, которые можно выбирать для показа.

Нужно добавить 4-ю вёрстку формы ввода. Сама вёрстка есть.

(плюс после этого будет ещё задание по небольшой доработке CRM)