OpenCart вывод цены на карточке товара

Веб-программированиеЗавершен3 заявки155 просмотров
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Необходимо выводить цены на карточке товара (http://gidrolock.su/komplekty-kvartira/kvartira-ultimate-bl/kvartira-1-gidrolock-ultimate-bl-c-provodnymi-datchikami) после заполнение заявки на сайте.

0. Цена на карточке товара не выводятся

1. Создаем кнопку, пример http://clip2net.com/s/3L9pXdQ

2. По нажатию кнопки выводится всплывающая форма http://clip2net.com/s/3L9qfEy (ссылку на сверстанный дизайн предоставим)

3. После успешной отправки заявки (три поля заполненных поля), мы должны показать цену в карточке товара. и показать DIV с дополнительной кнопкой.

OpenCart
7 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$12
1 день
Все отлично! Рекомендую.
Задача поставлена четко, проблем с оплатой не было. Рекомендую
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