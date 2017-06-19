Запустить закрытый интернет магазин на WordPress

Есть форма, на странице https://online.zabor.bz/payment/loan.php всплывающая форма открывается по кнопки "Оплатить" - необходимо добавить input для ввода суммы, и передать данное значение в данную форму. На данный момент сумма записана непосредственно в самом скрипте http://clip2net.com/s/3Lr0G8w
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, добрый день! Задача в целом достаточно проста:
1. Запустить интернет магазин на движке WordPress
2. Настроить синхронизацию с сервисом МойСклад (все товары там уже созданы)
3. Доступ в интернет-магазин должен осуществляться только по логину-паролю. Сам магазин без входа по ключам – закрыт.
4. В личном кабинете клиент сможет:
- видеть полный список товаров (порядка 1000 позиций) и остатки по ним. Товары лежат на 5 складах (информация уже введена в мой склад)
- иметь возможность собрать необходимые товары в корзину (как из остатков, так и просто из списка) и оформить заказ
- заказ должен упасть в мойсклад в раздел "Заказы покупателей"
- клиент должен видеть статус исполнение своих заказов в синхронизации с моим складом (не обязательно).
Дизайн исключительно функциональный – красоты не нужно, нужен функционал.
Жду предложений.
Спасибо.
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