Запустить закрытый интернет магазин на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
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Коллеги, добрый день! Задача в целом достаточно проста:  

1. Запустить интернет магазин на движке WordPress  

2. Настроить синхронизацию с сервисом МойСклад (все товары там уже созданы) 

3. Доступ в интернет-магазин должен осуществляться только по логину-паролю. Сам магазин без входа по ключам – закрыт.   

4. В личном кабинете клиент сможет:  

- видеть полный список товаров (порядка 1000 позиций) и остатки по ним. Товары лежат на 5 складах (информация уже введена в мой склад)  

- иметь возможность собрать необходимые товары в корзину (как из остатков, так и просто из списка) и оформить заказ  

- заказ должен упасть в мойсклад в раздел "Заказы покупателей"  

- клиент должен видеть статус исполнение своих заказов в синхронизации с моим складом (не обязательно).  

Дизайн исключительно функциональный – красоты не нужно, нужен функционал.  

Жду предложений.  

Спасибо.

WordPress
7 лет назад
Sasha121989
Александр 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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