Запустить закрытый интернет магазин на WordPress

Коллеги, добрый день! Задача в целом достаточно проста:

1. Запустить интернет магазин на движке WordPress

2. Настроить синхронизацию с сервисом МойСклад (все товары там уже созданы)

3. Доступ в интернет-магазин должен осуществляться только по логину-паролю. Сам магазин без входа по ключам – закрыт.

4. В личном кабинете клиент сможет:

- видеть полный список товаров (порядка 1000 позиций) и остатки по ним. Товары лежат на 5 складах (информация уже введена в мой склад)

- иметь возможность собрать необходимые товары в корзину (как из остатков, так и просто из списка) и оформить заказ

- заказ должен упасть в мойсклад в раздел "Заказы покупателей"

- клиент должен видеть статус исполнение своих заказов в синхронизации с моим складом (не обязательно).

Дизайн исключительно функциональный – красоты не нужно, нужен функционал.

Жду предложений.

Спасибо.