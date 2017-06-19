Разработчик Modx

Все страницы yadi.sk/d/HJJ9RaKU3GgMu8 (что нужно сделать смотрим ниже)

То что уже сделано maks3.beget.tech/

1. Отзывы (Maks3_отзывы)

Сверстать и сделать всплывающие окна с добавлением отзыва в админку (с проверкой модератора и уведомлением на почту)

2. Стоимость (Maks3_стоимость)

Доаверстать всплывающие окна и отправку на почту

3. Maks3_услуга (конечная)

Доверстать всплывающие окна для отправки заявки

4. Maks3_услуга (не конечная)

Добавить модуль инстаграмма в футере (на все страницах)

5. Maks3_галерея работ

Сверстать и реализовать функционал добавления через админку

6. Maks3_галерея работ_работа

Сверстать и натянуть на modx