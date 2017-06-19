Сбор информации с сайтов в онлайн-таблицу (парсинг, SOAP & GET запросы

Необходимо написать код (есть пример кода на Python), который позволит собирать данные с двух (!) сайтов с общей тематикой. Все данные должны импортироваться в онлайн google таблицу, а также поддерживать свою актуальность при запуске кода (программы\скрипта) по расписанию. Фрагменты кода должны включать в себя комментарии и, непосредственно, элементарную работу с таблицей (например, записывать в ячейку значение "Активен", если одна дата позже другой). По возможности, необходимо исключить прямой парсинг данных во избежание блокировки. Подход с VPN не рассматривается.Тем не менее, как минимум один из двух сайтов предлагает использование удобных SOAP и GET запросов для получения нужных данных.