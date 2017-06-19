Переделка сайта gm-print.ru

есть сайт gm-print.ru. Мне бы хотелось его сделать новее, поменять если можно движок или обновить , но в стиле вот этого сайта - http://www.artikul.ru/ Там сделана система интернет - магазина. Основное - переделать под их стиль и возможности работы сайта, потом мы докинем свои макеты. То есть - сделать дизайн похожий на них, но немного другой и систему работы как у них, но немного отличную, чтобы люди могли покупать готовые изделия.

Оплата - только безнал. Со счета юрлица.