Переделка сайта gm-print.ru

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок150 просмотров
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есть сайт gm-print.ru. Мне бы хотелось его сделать новее, поменять если можно движок или обновить , но в стиле вот этого сайта - http://www.artikul.ru/ Там сделана система интернет - магазина. Основное - переделать под их стиль и возможности работы сайта, потом мы докинем свои макеты. То есть - сделать дизайн похожий на них, но немного другой и систему работы как у них, но немного отличную, чтобы люди могли покупать готовые изделия.

Оплата - только безнал. Со счета юрлица.

7 лет назад
hunter4freedom
Денис Иванов 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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