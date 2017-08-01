Сделать копию калькулятора

Есть несколько сайтов, которые находятся на одном хостинге. По всей видимости, через какую-то уязвимость одного из движков, был внедрен вебшелл и зараза расползлась по всем сайтам в директории. Бекапы слишком новые, откатиться не выйдет. Задача: вычистить заразу так, ...