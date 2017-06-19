Сервис опросов.

необходимо собрать образ виртуальной машины для Oracle VirtualBox с ОС OpenSUSE Linux (openSUSE Leap 42.1) с установленным там iDempiere 4.1 с набором плагинов, который будет указан. Пробросить из нее наружу порты 80, 8080, 5342, 5433 за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется совместить https://www.limesurvey.org/stable-release c отдельной базой респондентов.
Сделать административную часть + пользовательскую.
Требуется возможность обработки получаемых анкет – выбор респондентов назначаемых на опросы согласно пройденным анкетам. Сделать возможность регистрации с требуемыми указываемыми данными. Авторизация с помощью Facebook.
Сервисные функции: возможность назначения цены (балов) за полное прохождение анкеты. Управление балами – списывание ручное.
Возможность рассылки из админ панели приглашений пользователям для прохождения опроса.
Более подробно при обсуждении заказа.
Сроки 2-3 недели. Оплата по готовности.
Буду рад сотрудничеству.
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