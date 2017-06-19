необходимо собрать образ виртуальной машины для Oracle VirtualBox с ОС OpenSUSE Linux (openSUSE Leap 42.1) с установленным там iDempiere 4.1 с набором плагинов, который будет указан. Пробросить из нее наружу порты 80, 8080, 5342, 5433 за ...
При добавлении данных в базу 1СBitrix товары не отображаются
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