Геолокация на сайте. CMS MODX

необходимо собрать образ виртуальной машины для Oracle VirtualBox с ОС OpenSUSE Linux (openSUSE Leap 42.1) с установленным там iDempiere 4.1 с набором плагинов, который будет указан. Пробросить из нее наружу порты 80, 8080, 5342, 5433 за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется спец со знанием MODX
Настроить геолокацию на сайте https://goo.gl/i5zUz8 на 10 регионов РФ. Меняется регион в зависимости от ГЕО в шапке. (см. скрин https://goo.gl/z7WcWa )
Если ip не определяется, ставится баовый регион
В форму обратной связи надо добавить значение региона. Что бы это значение приходило в заявке на почту
Скрыть сайт от поисковиков в робот ТХТ
Изменить информацию в разделе контакты (см. скрин https://goo.gl/z7WcWa )
Изменить информацию в разделе доставка (см. скрин https://goo.gl/z7WcWa )
Скрыть блок: Карта объектов, реализованных компанией (см. скрин https://goo.gl/z7WcWa )
Скрыть разделы в меню:
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