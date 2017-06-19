Геолокация на сайте. CMS MODX

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки169 просмотров
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Требуется спец со знанием MODX

Настроить геолокацию на сайте https://goo.gl/i5zUz8 на 10 регионов РФ. Меняется регион в зависимости от ГЕО в шапке. (см. скрин https://goo.gl/z7WcWa )

Если ip не определяется, ставится баовый регион 

В форму обратной связи надо добавить значение региона. Что бы это значение приходило в заявке на почту

Скрыть сайт от поисковиков в робот ТХТ 

Изменить информацию в разделе контакты (см. скрин https://goo.gl/z7WcWa )

Изменить информацию в разделе доставка (см. скрин https://goo.gl/z7WcWa )

Скрыть блок: Карта объектов, реализованных компанией (см. скрин https://goo.gl/z7WcWa )

Скрыть разделы в меню: 

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MODX
7 лет назад
iconmax363
Максим 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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