Геолокация на сайте. CMS MODX

есть сайт gm-print.ru. Мне бы хотелось его сделать новее, поменять если можно движок или обновить , но в стиле вот этого сайта - [url=http://www.dialcon.ru/][/url][url=http://www.artikul.ru/]http://www.artikul.ru/[/url] Там сделана система интернет - магазина. Основное - переделать под их стиль и ...