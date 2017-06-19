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Установка и настройка модуля сдэк, + небольшие доработки. Opencart 1/5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 задача: Установить новый модуль интеграции доставки СДЭК
1) Пользователю при оформлении перед блоком доставка (simple ) — подсказка
«Выберите регион и город доставки и Вам будут предложены все варианты
доставки»
2) Пункты самовывоза должны отображаться и выбираться, а также постоматы и курьерская доставка
3) Оформление накладных на отгрузку в панели управления— при любом типе
оплаты и доставки (сейчас при предоплате заказы не попадают в
сдэк-интеграция)
4) Оформление накладных сразу через вкладку заказа товара (вроде есть такая функция, не знаю только где ее подключить)
5) Условие Бесплатная доставка от 4000 руб. (самовывозом) — по таким
городам, курьером по таким городам, от 6000 аналогично. Вроде есть такая
функция в модуле — не знаю как ее корректно настроить
6) Добавлять автоматически к стоимости доставки +20 руб.
2 задача: корзина держит товары недолго, сделать так чтобы товары держались неделю
3 задача: заказы попадают в потерянные, хотя клиент их оформляет - исправить ошибку (данные по таким клиентам есть)
4 задача: порекомендовать и установить модуль (желаемые товары - что-то типа добавить в избранное, с долгим сроком хранения)
5 задача: настроить модуль рассылки (сейчас рассылает только первым 288 людям)
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