Установка и настройка модуля сдэк, + небольшие доработки. Opencart 1/5

Веб-программированиеЗакрытнет заявок424 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1 задача: Установить новый модуль интеграции доставки СДЭК

1) Пользователю при оформлении перед блоком доставка (simple ) — подсказка

«Выберите регион и город доставки и Вам будут предложены все варианты

доставки»

2) Пункты самовывоза должны отображаться и выбираться, а также постоматы и курьерская доставка

3) Оформление накладных на отгрузку в панели управления— при любом типе

оплаты и доставки (сейчас при предоплате заказы не попадают в

сдэк-интеграция)

4) Оформление накладных сразу через вкладку заказа товара (вроде есть такая функция, не знаю только где ее подключить)

5) Условие Бесплатная доставка от 4000 руб. (самовывозом) — по таким

городам, курьером по таким городам, от 6000 аналогично. Вроде есть такая

функция в модуле — не знаю как ее корректно настроить

6) Добавлять автоматически к стоимости доставки +20 руб.

2 задача: корзина держит товары недолго, сделать так чтобы товары держались неделю

3 задача: заказы попадают в потерянные, хотя клиент их оформляет - исправить ошибку (данные по таким клиентам есть)

4 задача: порекомендовать и установить модуль (желаемые товары - что-то типа добавить в избранное, с долгим сроком хранения)

5 задача: настроить модуль рассылки (сейчас рассылает только первым 288 людям)

OpenCart
7 лет назад
LunaMuna
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рaзрабoтчик JAVA

    необходимо собрать образ виртуальной машины для Oracle VirtualBox с ОС OpenSUSE Linux (openSUSE Leap 42.1) с установленным там iDempiere 4.1 с набором плагинов, который будет указан. Пробросить из нее наружу порты 80, 8080, 5342, 5433  за ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нaписaть coфт для coциальной сeти.

    Желательна пoлная эмуляция бpаузeрa.  Mногопoточная рабoта программы.  Пoддеpжкa пpокcи Socks5.  Подpoбнoе теx зaдaние пo кoнтактaм.  Бюджeт по договореннoсти. Более все подробно, обсудим с кандидатом.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Геолокация на сайте. CMS MODX

    Требуется спец со знанием MODX Настроить геолокацию на сайте https://goo.gl/i5zUz8 на 10 регионов РФ. Меняется регион в зависимости от ГЕО в шапке. (см. скрин https://goo.gl/z7WcWa ) Если ip не определяется, ставится баовый регион  В форму обратной связи надо ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделка сайта gm-print.ru

    есть сайт gm-print.ru. Мне бы хотелось его сделать новее, поменять если можно движок или обновить , но в стиле вот этого сайта - [url=http://www.dialcon.ru/][/url][url=http://www.artikul.ru/]http://www.artikul.ru/[/url] Там сделана система интернет - магазина. Основное - переделать под их стиль и ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка версии для слабовидящих для сайта на Joomla

    Разработка версии для слабовидящих на сайте, которая включает в себя:  1. Изменение размера шрифта (стандартный, средний, большой), типа шрифта (Times New Roman, Arial), межбуквенного интервала (стандартный, средний, большой)  2. Изменение цветовой схемы сайта (черным по белому, белым ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сбор информации с сайтов в онлайн-таблицу (парсинг, SOAP & GET запросы

    Необходимо написать код (есть пример кода на Python), который позволит собирать данные с двух (!) сайтов с общей тематикой. Все данные должны импортироваться в онлайн google таблицу, а также поддерживать свою актуальность при запуске кода ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сервис опросов.

    Требуется совместить  https://www.limesurvey.org/stable-release c отдельной базой респондентов.  Сделать административную часть + пользовательскую.  Требуется возможность обработки получаемых анкет – выбор респондентов назначаемых на опросы согласно пройденным анкетам. Сделать возможность регистрации с требуемыми указываемыми данными. Авторизация с помощью Facebook.  Сервисные функции: возможность ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад