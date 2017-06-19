Установка и настройка модуля сдэк, + небольшие доработки. Opencart 1/5

1 задача: Установить новый модуль интеграции доставки СДЭК

1) Пользователю при оформлении перед блоком доставка (simple ) — подсказка

«Выберите регион и город доставки и Вам будут предложены все варианты

доставки»

2) Пункты самовывоза должны отображаться и выбираться, а также постоматы и курьерская доставка

3) Оформление накладных на отгрузку в панели управления— при любом типе

оплаты и доставки (сейчас при предоплате заказы не попадают в

сдэк-интеграция)

4) Оформление накладных сразу через вкладку заказа товара (вроде есть такая функция, не знаю только где ее подключить)

5) Условие Бесплатная доставка от 4000 руб. (самовывозом) — по таким

городам, курьером по таким городам, от 6000 аналогично. Вроде есть такая

функция в модуле — не знаю как ее корректно настроить

6) Добавлять автоматически к стоимости доставки +20 руб.

2 задача: корзина держит товары недолго, сделать так чтобы товары держались неделю

3 задача: заказы попадают в потерянные, хотя клиент их оформляет - исправить ошибку (данные по таким клиентам есть)

4 задача: порекомендовать и установить модуль (желаемые товары - что-то типа добавить в избранное, с долгим сроком хранения)

5 задача: настроить модуль рассылки (сейчас рассылает только первым 288 людям)