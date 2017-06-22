Требуется сверстать лендинг

$30
HTML-версткаЗакрыт32 заявки312 просмотров
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Здравствуйте! Ищу верстальщика, который сверстает мне лендинг.

Сроки – до 26.06.2017 22.00 по МСК.

Обязательные условия:

1. Обязательно кроссбраузерно!

2. Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Прикрепляйте Ваши примеры работ при отписке на данный проект. Более подробно поговорим с кандидатами. Спасибо!

6 лет назад
ruslan968
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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