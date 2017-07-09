Psd to Wordpress

Нужна адамтивная верстка страницы формы + подключение отправки данных с формы на e-mail (sendmail) Особых требований к коду нету с компьютера форма на экране в центре, с мобильного на весь экран. Времения 1 день, дополнительные вопросы в ...
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Необходимо сверстать шаблон для блога Вордпресс. Без главной, только блог.
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