Верстка страниц сайта

Нужен простой шаблон мобильной версии для сайта на wordpress.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет!
Ищется человек для верстки страниц:
- главаная страница (1 шт)
- текстовая страница (1 шт)
- страница оформления заказа (1 шт)
- модальное окно + выпадающий список
Обязательно пишите сроки и цену. Спасибо!
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