Верстка сайта и наполнение сайта

Имеется верстка сайта, но к сожалению предыдущий исполнитель подошел к данному проекту очень безответственно и сайт сверстал просто "безобразно" в связи с этим возникла необходимость верстальщика, которые сможет исправить данную верстку и наполнить сайт информацией, таблицами и новыми страницами. Результатом работы будет являть готовый сайт.

бюджет 1000-1500 рублей

+ у нас таких же страниц с таким же дизайном будет до 30 стр., у нас очень много текста потому что сайт по образованию