Верстка vipflat.ru

$850
HTML-версткаЗавершен1 заявка276 просмотров
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Нужно сверстать новый дизайн vipflat.ru Адаптивная верстка

Соблюдение стандартов W3C. Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Сдача: 4 октября 2016

Исходники: https://www.dropbox.com/sh/51dsze804n76g62/AADuyTAbrnPRy2ELfZzC4nrWa?dl=0

jpg дизайна: https://www.dropbox.com/s/3573b3rlrdaw50g/Новыйдизайн.zip?dl=0

попытки верстки - Файл с комментариями и замечаниями к ним вложил.

http://dev2.commondesign.ru/vipflat/detail-flat.html

http://dev2.commondesign.ru/vipflat/detail.html

http://dev2.commondesign.ru/vipflat/pagemap.html

 

http://k55gmf.axshare.com/#p=vipflat_ru - прототип достаточно условный. По мобильным версиям рассчитываем на Ваш вкус и

опыт.

7 лет назад
rysev
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
maxim_VV
Максим 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
$850
16 дней
Отличная работа! Профессионально. Сделано лучше, чем ставились задачи. Четкое приятное общение
Работой с Леонидом остался доволен. Интересный проект, приятное общение, своевременная оплата.
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