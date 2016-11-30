Верстка vipflat.ru

Нужен простой шаблон мобильной версии для сайта на wordpress.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать новый дизайн vipflat.ru Адаптивная верстка
Соблюдение стандартов W3C. Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
Сдача: 4 октября 2016
Исходники: https://www.dropbox.com/sh/51dsze804n76g62/AADuyTAbrnPRy2ELfZzC4nrWa?dl=0
jpg дизайна: https://www.dropbox.com/s/3573b3rlrdaw50g/Новыйдизайн.zip?dl=0
попытки верстки - Файл с комментариями и замечаниями к ним вложил.
http://dev2.commondesign.ru/vipflat/detail-flat.html
http://dev2.commondesign.ru/vipflat/detail.html
http://dev2.commondesign.ru/vipflat/pagemap.html
http://k55gmf.axshare.com/#p=vipflat_ru - прототип достаточно условный. По мобильным версиям рассчитываем на Ваш вкус и
опыт.
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