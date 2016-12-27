Требуется верстальщик

HTML-версткаЗавершен9 заявок524 просмотра
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Требуется сверстать 2 LP и сайт.

ТЗ прикрепленно.

Вот окружение с которым будет работать верстальщик: 

1 Шаблонизатор blade (использующийся в фреймверке laravel 5.2)

2 Bootstrap v3.3.1

3 HTML CSS JavaScript

7 лет назад
liamrus
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Wave-agency
Юлий 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$50
6 дней
Ребята молодцы, все сделали как положено! Рекомендуем!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
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