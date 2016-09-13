Верстка. 2 страницы

HTML-версткаЗакрыт11 заявок303 просмотра
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Необходимо сверстать 2 страницы сайта.

Подробные технические задания и скриншоты дизайна в прикрепленных файлах.

Если вы прочитали задание, начните, пожалуйста, сообщение в вашей заявке с фразы "С заданием ознакомился (-лась)".

Требования:

  - использование современных технологий (HTML5, CSS3, jQuery);

  - кроссбраузерность;

  - соблюдение стандартов W3C;

  - аккуратный и продуманный код;

  - адаптивность (на основе media queries).

Предпочитаю поэтапную оплату по частям (без предоплаты).

7 лет назад
abgranit
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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