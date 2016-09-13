Верстка. 2 страницы

просто НТМЛ-верстка 1dolomit.ru/gen.psd Порезка в дивах, со стилями, в шапке и подвале текст текстом!, совместимость со основными/стандартными версиями основных браузеров, все картинки в шапке по отдельности (что бы можно было типа банерообменки запустить), дизайн 1024-780 с ...