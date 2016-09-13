Верстка. 2 страницы

Нужен простой шаблон мобильной версии для сайта на wordpress.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать 2 страницы сайта.
Подробные технические задания и скриншоты дизайна в прикрепленных файлах.
Если вы прочитали задание, начните, пожалуйста, сообщение в вашей заявке с фразы "С заданием ознакомился (-лась)".
Требования:
- использование современных технологий (HTML5, CSS3, jQuery);
- кроссбраузерность;
- соблюдение стандартов W3C;
- аккуратный и продуманный код;
- адаптивность (на основе media queries).
Предпочитаю поэтапную оплату по частям (без предоплаты).
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