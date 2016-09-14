Верстка Landing page

Необходимо сверстать кросбраузерный лендинг.

Работу нужно предоставить до 21:00 по МСК 14.09.

Важна скорость загрузки! Будем оценивать по сервису developers.google.com/spe... Требуется оценка не ниже 70 для ПК и мобильных.

Приоритет – фрилансерам, которые имеют представление о геймификации. При отписке на проект, пожалуйста, прикрепляйте примеры своих работ.

Подробности обсудим с кандидатом.