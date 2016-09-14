Верстка Landing page

HTML-версткаЗакрыт7 заявок222 просмотра
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Необходимо сверстать кросбраузерный лендинг. 

Работу нужно предоставить до 21:00 по МСК 14.09.  

Важна скорость загрузки! Будем оценивать по сервису developers.google.com/spe... Требуется оценка не ниже 70 для ПК и мобильных. 

Приоритет – фрилансерам, которые имеют представление о геймификации. При отписке на проект, пожалуйста, прикрепляйте примеры своих работ. 

Подробности обсудим с кандидатом.

7 лет назад
KlimMG
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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