Сделать лендинг

Есть сайт karkasblog.ru Необходимо сделать адаптивную верстку. Сейчас есть версия для десктопа и мобильная версия. Страницы шаблонов, которые необходимо адаптировать: главная статьи, пример: http://karkasblog.ru/materials/otdelka-karkasnogo-doma-snaruzhi.html рубрики, пример: http://karkasblog.ru/building страницы, пример: http://karkasblog.ru/kontakty и http://karkasblog.ru/vopros-ekspertu рубрика компаний: http://karkasblog.ru/company компании: http://karkasblog.ru/company/dom-i-ko рубрика компаний: http://karkasblog.ru/project проекты домов: http://karkasblog.ru/project/byudzhetnyj-odnoetazhnyj-dom Бюджет ограничен, в первую очередь буду смотреть на цену, потом ...