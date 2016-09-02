Front End Developer (React.js)
Опыт разработки фронтенд 4+ лет, из них 2+ лет работаю с React. Стек: React, Redux, Typescript, redux-thunk, redux form, redux-observable, redux-thunk. Пишу код, логично разделенный на компоненты. При необходимости могу писать тесты с использованием jest/react-tesing-library, puppeteer.
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
CSS
Сделал все о чем просил, и даже больше. С этим заданием предыдущие фрилансеры ломали голову и не могли справиться. Антон все сделал качественно, поэтому его компетенция не вызывает никаких вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Точная постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
$20
10 баллов
9 лет назад
Задача была сделана быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Точно поставленная задача, оплата без задержек.
$120
6 баллов
9 лет назад
HTMLjQuery
К сожалению, качество работы оценить не удалось, так как из-за затягивания сроков сотрудничество пришлось прервать. Антон предварительно готов был выполнить всю верстку по проекту за 7 дней, разбив это на 3-4 равные части с частичными оплатами после каждой части. Спустя 7 дней Антон ничего не показал, видимо за наш проект он так и не взялся по каким-то причинам. С другой стороны, радует что он всегда был на связи и оперативно прояснил ситуацию, не вызвав дополнительных задержек по проекту.
Ответный отзыв
Проект практически полностью выполнил. К сожалению из-за неправильной оценки времени на выполнение задачи не успевал в назначенный срок о чем уведомил заказчика. Договорились на 1 день сместить сроки. К обновленному сроку проект был практически закончен (нужно было еще 3-4 часа доработать) о чем опять же я написал. В ответ получил, что уже поздно.
$20
10 баллов
9 лет назад
Внимательнейший исполнитель, соотношение цены и качества прекрасное. Всегда идёт навстречу, многое умеет и знает. Рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, легко общаться и обсуждать проект!
$20
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Антона как ответственного верстальщика. Необходимы была доработка шаблона на bootstrap. Антон все сделал в оговоренные сроки и отличного качества. И показал в коде что и как. Спасибо
Ответный отзыв
Очень положительный заказчик! Четко поставленная задача, ясные сроки. Никаких дергания и прочего. Рекомендую :)
Веб-программирование
1 отзыв
$25/час
от $100от 1 дня
#1031