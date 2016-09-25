Требуется переверстать существующий сайт

К сожалению, качество работы оценить не удалось, так как из-за затягивания сроков сотрудничество пришлось прервать. Антон предварительно готов был выполнить всю верстку по проекту за 7 дней, разбив это на 3-4 равные части с частичными оплатами после каждой части. Спустя 7 дней Антон ничего не показал, видимо за наш проект он так и не взялся по каким-то причинам. С другой стороны, радует что он всегда был на связи и оперативно прояснил ситуацию, не вызвав дополнительных задержек по проекту.