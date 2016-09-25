Авторизация с аккаунтом соц сетей, кросспостинг. Каталог постов, Фильтр, умный поиск по сайту. Требуется понимание что такое СЕО, продвижение в соцсетях. Дизайнер тоже нужен. С Уважением, konstantinius13.
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Требуется переверстать существующий сайт нежка.рф на HTML5 и перенести функционал jQuery на новый код. Есть макет требуемого сайта в psd.
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