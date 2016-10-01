Адаптировать верстку под мобильные устройства

Есть сверстанная страница :

http://download.alesko.eu/packet/

Верстку делал программист, а не верстальщик, страница не очень хорошо показывается на

мобильных устройствах. Нужно чтобы хорошо показывалась на мобильных

устройствах, поменять также кнопку Sauvegarder на более современную и вместо степперов поставить слайдеры, чтобы было удобней менять значение на мобильных устройствах.