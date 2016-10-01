Адаптировать верстку под мобильные устройства

HTML-версткаЗавершен12 заявок275 просмотров
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Есть сверстанная страница :

http://download.alesko.eu/packet/

Верстку делал программист, а не верстальщик, страница не очень хорошо показывается на

мобильных устройствах. Нужно чтобы хорошо показывалась на мобильных

устройствах, поменять также кнопку Sauvegarder на более современную и вместо степперов поставить слайдеры, чтобы было удобней менять значение на мобильных устройствах.

7 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
Выбранный исполнитель
FatherofNations
Илья 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
7 лет назад
$2
1 день
Отличный исполнитель, оперативно сделал все, и быстро реагировал на правки, рекомендую!
Отличный заказчик! Хорошая коммуникация и точно поставленные задачи. Рекомендую!
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