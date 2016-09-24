Простая верстка интернет-магазина

Здравствуйте, уважаемые мастера кода.

Нужно сверстать сайт в соответствии с макетом https://drive.google.com/drive/folders/0B-UIItfapLWiV1g4WmtTSWVJdjA?usp=sharing

Пожелания к работе

- Адаптивка

- Максимально высокая скорость по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

- Если вы разбираетесь в микроразметке и знаете. как её применить к работе - будет очень большим плюсом.

Так же напишите пожалуйста CMS - которое нужно установить на сайт перед тем, как сверстать. Если можно сделать на WordPress - то лучше на нем, если рекомендуете другой (кроме платных) то можно на другом.

Заранее спасибо, с уважением Евгений Филатов