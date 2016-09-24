Создание landing page

HTML-версткаЗавершен2 заявки140 просмотров
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необходимо с нуля сверстать лендинг по образцу

7 лет назад
vladonin
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Aslantsag
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 лет назад
$1
1 день
Очень перспективный парень, сделал всё строго по указаниям. Я остался очень доволен выполненной работой. Качество на высшем уровне, по срокам уложился быстрее чем было запланировано, к тому же общительный и понимающий. Всем советую и рекомендую!
Хороший парень, отзывчивый. Работа удалась!
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