Сверстать 5 экранов

$15
HTML-версткаЗакрыт5 заявок370 просмотров
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Итак, у нас есть дизайн, нужно сделать крутой параллакс, а также расставить все ссылки и все моменты.   Сначала посмотрите вот это видео: https://youtu.be/oBgwBoF6J_wПотом посмотрите вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=yvtPXmfTwykЗдесь psd + ТЗ в тексте http://yadi.sk/d/6C9Rw8O-twmXg

7 лет назад
dir7733
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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