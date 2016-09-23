Сверстать готовые макеты в Wordpress тему

Здраво! Требуется сверстать готовые psd макеты будущего сайта на Wordpress. Написал ТЗ, если будут вопросы, готов ответить на них. Прошу писать заранее с примерной ценой.

Желательно, если у вас имеется опыт верстки информационных сайтов.