Доработка адаптивной верстки магазина на opencart

Необходимо разработать дизайн блока и сверстать его На подобие такого: http://screenshot.net/e0pxeb5 но в стиле нашего сайта Блок должен перелистываться Сначала отображается один блок автором, через время другой - и так по кругу Блок должен загружать через AJAX, так как сайт кешируется