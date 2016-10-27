Сверстать Landing Page

Необходимо сверстать сайт Главная страница готова, есть мелкие правки. нужны только внутренние, многие элементы дублируются с главной страницы. Верстка адаптив Без аванса, и выкладки в портфолио Выдача готовой верстки после готовности каждой страницы для дальнейшего программинга. работа в связке ...
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Страница продаж во вложении
Эта страница на 2 сайта ( 2 фитнес клуба)
Нужно взять все контакты и информацию по страниц по каждому клубу
2 страницы продаж
1 http://www.olimpic-light.ru/belyaevo
2 http://www.olimpic-light.ru/shchelkovskaya
Нужно сверстать на html адаптивно ( чтобы под телефоны тоже качественно все сворачивалось)
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