Верстка страницы товара

HTML-версткаЗавершен9 заявок271 просмотр
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Есть страница без верстки https://goo.gl/3vpSmv нужно сделать её примерно такой https://goo.gl/VLgfEp

7 лет назад
gromka
Кирилл 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
в очередной раз все быстро
Рад сотрудничать :)
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