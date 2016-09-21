Верстка макета

HTML-версткаЗавершен1 заявка191 просмотр
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Нужна резиновая вертка макета, 7 страниц, сроки - 12 дней

7 лет назад
eltestwww3
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
$620
12 дней
Отличный исполнитель, работаем уже долгое время с ним, всегда все качественно и в срок.
С Ильей работали по нескольким проектам. Всегда отлично поставленная задача, стабильная связь. Спасибо!
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