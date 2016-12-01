Адаптивная верстка сайта

Имеется действующий веб-портал на PHP (Yii2), по которому в настоящее время производится доработка функционала. Часть функционала требует изменения и доработки верстки: нужно будет придумать и согласовать организацию верстки некоторых элементов, а также доработать существующие разделы. ...
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Всем доброго времени суток.
Ищу верстальщиков которые сделают адаптивную вёрстку сайта для мобильных и разного размера устройств, пока акцент на 4х видах: большие экраны 1920 х ..., ноутбуки 1330 х ..., планшеты ... мобильные устройства...
И так к делу:
Есть сайт - https://zlato.ua/ - CMS Bitrix
Он содержит следующие виды страничек, по сути весь сайт должен быть адаптивным но вот виды (шаблоны) его страничек
1. https://zlato.ua/ - главная
2. https://zlato.ua/women/ - таких пара страничек
3. https://zlato.ua/ru/f-rings/ - основная часть сайта из которого состоит сайта и тут уже много блоков http://joxi.ru/EA4vdOYSDLpv6m
4. https://zlato.ua/news/ - раздел новостей
5. https://zlato.ua/news/market-news/zlato-ua-for-the-best-mc-natali-rossi-stylish-vs-trendy/ - статьи
6. https://zlato.ua/delivery-payment/ - информационные странички.
7. https://zlato.ua/ru/koltso-iz-karbona-s-kamnyami-swarovski/ - товар.
Цель:
Нужно переверстать странички сайта к адаптивному широкоформатному виду - то есть сайт должен занимать свободное пространство экрана. На мобильных же устройствах или небольших экранах блоки должны смещаться и выстраиваться друг за другом + большая часть элементов превращаться в кнопки или определённые кликабельные элементы с подальшей возможностью развернуть или свернуть.
В общем основная цель это гибкий дизайн и акцентирование на основных элементах.
Как это видим мы:
Нужно для каждой странички при загрузке на разного рода устройства оставить к подгрузке определённые элементы к пример если это https://zlato.ua/ru/koltso-iz-karbona-s-kamnyami-swarovski/ то заголовок + фото(на весь экран) + цена (ниже) + купить + отзывы - всё непосредственно в последовательности.
Немаловажно:
Нужно также учитывать тот факт как скорость, верстка и сложность блоков не должно влиять на скорость загрузки и формирование странички.
Что нравится:
Как реализовано на OLX то есть ничего лишнего, только основные элементы для: фильтрация, анализ нашего ассортимента, просмотр товара возможность купить.
Все вопросы и моменты более глубокие
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