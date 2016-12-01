Адаптивная верстка сайта

$100
HTML-версткаЗавершен11 заявок523 просмотра
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Всем доброго времени суток.

Ищу верстальщиков которые сделают адаптивную вёрстку сайта для мобильных и разного размера устройств, пока акцент на 4х видах: большие экраны 1920 х ..., ноутбуки 1330 х ..., планшеты ... мобильные устройства...

И так к делу:

Есть сайт - https://zlato.ua/ - CMS Bitrix

Он содержит следующие виды страничек, по сути весь сайт должен быть адаптивным но вот виды (шаблоны) его страничек

1. https://zlato.ua/ - главная 

2. https://zlato.ua/women/ - таких пара страничек

3. https://zlato.ua/ru/f-rings/ - основная часть сайта из которого состоит сайта и тут уже много блоков http://joxi.ru/EA4vdOYSDLpv6m

4. https://zlato.ua/news/ - раздел новостей

5. https://zlato.ua/news/market-news/zlato-ua-for-the-best-mc-natali-rossi-stylish-vs-trendy/ - статьи

6. https://zlato.ua/delivery-payment/ - информационные странички.

7. https://zlato.ua/ru/koltso-iz-karbona-s-kamnyami-swarovski/ - товар.

Цель:

Нужно переверстать странички сайта к адаптивному широкоформатному виду - то есть сайт должен занимать свободное пространство экрана. На мобильных же устройствах или небольших экранах блоки должны смещаться и выстраиваться друг за другом + большая часть элементов превращаться в кнопки или определённые кликабельные элементы с подальшей возможностью развернуть или свернуть.

В общем основная цель это гибкий дизайн и акцентирование на основных элементах.

Как это видим мы:

Нужно для каждой странички при загрузке на разного рода устройства оставить к подгрузке определённые элементы к пример если это https://zlato.ua/ru/koltso-iz-karbona-s-kamnyami-swarovski/ то заголовок + фото(на весь экран) + цена (ниже) + купить + отзывы - всё непосредственно в последовательности.

Немаловажно:

Нужно также учитывать тот факт как скорость, верстка и сложность блоков не должно влиять на скорость загрузки и формирование странички.

Что нравится:

Как реализовано на OLX то есть ничего лишнего, только основные элементы для: фильтрация, анализ нашего ассортимента, просмотр товара  возможность купить.

Все вопросы и моменты более глубокие 

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
7 лет назад
gvc911
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
saschapuzyrev
Александр 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
64 отзыва(-1)
7 лет назад
$100
1 день
Добрый День Александр, по вёрстке притензий нет, но всё же некоторые моменты не получилось сделать в силу того что нужна участие программиста. Всё ок, рекомендую - как верстальщик справился - жалко что не программист :)
Оплата быстрая, четкая постановка задач. Рекомендую!
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