Фронтенд доработка web-проекта (верстка + JQuery)

HTML-версткаЗакрыт1 заявка224 просмотра
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Требуется фронтенд разработчик на проект с почасовой оплатой работы.  

В рамках существующей верстки требуется дорабатывать функциональность сайта. Мы предоставляем исходники, ваша задача – внести  исправления и передать их в проект. Объем работ небольшой, рассматривайте этот проект как подработку. 

В проекте используется 

- .js исходники на JQuery, представляющие набор плугинов и модулей базового объекта. Требуется производить периодические доработки объекта, расширяя существующие свойства и методы 

- .less исходники стилей, которые собираются в единый .css 

- gulp сборщик с настроенным gulpfile.js 

Требования к уровню разработчика: знание JS+JQuery на уровне ES6 (promise, Symbol, Map, Set, iterator и тп) не менее полугода. Опыт работы с LESS. Использование в своей практике gulp сборщика проекта (в целом для начала работ некритично, можете собирать grunt'ом или как вам удобно – но настраивать самим придется) 

Поначалу начнем работать без трекера и репозитория, в дальнейшем не исключаю что подключим к репозиторию на github. 

От разработчика требуется: 

- Быть онлайн в скайпе в течении рабочего времени. Иметь микрофон и возможность периодического созвона по скайпу для координации действий 

- Иметь возможность заняться задачей в течении дня. Объем каждой задачи как правило не более одного-двух часов. 

Варианты оплаты: 

- перевод Webmoney (сразу после того как будет принята каждая выполненная задача) 

- перевод на карту СБ РФ 

Время, потраченное на изучение и развертывание структуры проекта не оплачивается. 

Предлагайте свои условия по часовой ставке (предпочитение отдаем оплате в рублях по фиксированной сумме) и вариантам оплаты. Обратите внимание, что предложения без указания почасовой ставки не рассматриваются.

jQuery
7 лет назад
kickstart
Сергей 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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