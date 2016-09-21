Фронтенд доработка web-проекта (верстка + JQuery)

Требуется фронтенд разработчик на проект с почасовой оплатой работы.

В рамках существующей верстки требуется дорабатывать функциональность сайта. Мы предоставляем исходники, ваша задача – внести исправления и передать их в проект. Объем работ небольшой, рассматривайте этот проект как подработку.

В проекте используется

- .js исходники на JQuery, представляющие набор плугинов и модулей базового объекта. Требуется производить периодические доработки объекта, расширяя существующие свойства и методы

- .less исходники стилей, которые собираются в единый .css

- gulp сборщик с настроенным gulpfile.js

Требования к уровню разработчика: знание JS+JQuery на уровне ES6 (promise, Symbol, Map, Set, iterator и тп) не менее полугода. Опыт работы с LESS. Использование в своей практике gulp сборщика проекта (в целом для начала работ некритично, можете собирать grunt'ом или как вам удобно – но настраивать самим придется)

Поначалу начнем работать без трекера и репозитория, в дальнейшем не исключаю что подключим к репозиторию на github.

От разработчика требуется:

- Быть онлайн в скайпе в течении рабочего времени. Иметь микрофон и возможность периодического созвона по скайпу для координации действий

- Иметь возможность заняться задачей в течении дня. Объем каждой задачи как правило не более одного-двух часов.

Варианты оплаты:

- перевод Webmoney (сразу после того как будет принята каждая выполненная задача)

- перевод на карту СБ РФ

Время, потраченное на изучение и развертывание структуры проекта не оплачивается.

Предлагайте свои условия по часовой ставке (предпочитение отдаем оплате в рублях по фиксированной сумме) и вариантам оплаты. Обратите внимание, что предложения без указания почасовой ставки не рассматриваются.