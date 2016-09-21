Фронтенд доработка web-проекта (верстка + JQuery)

Всем доброго времени суток. Ищу верстальщиков которые сделают адаптивную вёрстку сайта для мобильных и разного размера устройств, пока акцент на 4х видах: большие экраны 1920 х ..., ноутбуки 1330 х ..., планшеты ... мобильные устройства... И так к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется фронтенд разработчик на проект с почасовой оплатой работы.
В рамках существующей верстки требуется дорабатывать функциональность сайта. Мы предоставляем исходники, ваша задача – внести исправления и передать их в проект. Объем работ небольшой, рассматривайте этот проект как подработку.
В проекте используется
- .js исходники на JQuery, представляющие набор плугинов и модулей базового объекта. Требуется производить периодические доработки объекта, расширяя существующие свойства и методы
- .less исходники стилей, которые собираются в единый .css
- gulp сборщик с настроенным gulpfile.js
Требования к уровню разработчика: знание JS+JQuery на уровне ES6 (promise, Symbol, Map, Set, iterator и тп) не менее полугода. Опыт работы с LESS. Использование в своей практике gulp сборщика проекта (в целом для начала работ некритично, можете собирать grunt'ом или как вам удобно – но настраивать самим придется)
Поначалу начнем работать без трекера и репозитория, в дальнейшем не исключаю что подключим к репозиторию на github.
От разработчика требуется:
- Быть онлайн в скайпе в течении рабочего времени. Иметь микрофон и возможность периодического созвона по скайпу для координации действий
- Иметь возможность заняться задачей в течении дня. Объем каждой задачи как правило не более одного-двух часов.
Варианты оплаты:
- перевод Webmoney (сразу после того как будет принята каждая выполненная задача)
- перевод на карту СБ РФ
Время, потраченное на изучение и развертывание структуры проекта не оплачивается.
Предлагайте свои условия по часовой ставке (предпочитение отдаем оплате в рублях по фиксированной сумме) и вариантам оплаты. Обратите внимание, что предложения без указания почасовой ставки не рассматриваются.
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