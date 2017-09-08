Переверстать/Оптимизировать верстку сайта – срочно!

Необходимо на сайте goo.gl/Btny6d привести в порядок верстку.

Всего 3 страницы + попап "Задать вопрос" (в попап нужно подкинуть рекапчу).

На выходе у меня должны быть файлы html с чистым валидным кодом + сопутствующие ccs, js и пр.

Сопутствующие файлы должны быть в папке "assets", в подпапках "css", "js", "images", "video" и т.д.

Внимание! Никакой предоплаты не будет. Оплата только по факту (ЯД, Сбер)!