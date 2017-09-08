Переверстать/Оптимизировать верстку сайта – срочно!

HTML-версткаЗавершен5 заявок264 просмотра
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Необходимо на сайте goo.gl/Btny6d привести в порядок верстку. 

Всего 3 страницы + попап "Задать вопрос" (в попап нужно подкинуть рекапчу). 

На выходе у меня должны быть файлы html с чистым валидным кодом + сопутствующие ccs, js и пр. 

Сопутствующие файлы должны быть в папке "assets", в подпапках "css", "js", "images", "video" и т.д. 

Внимание! Никакой предоплаты не будет. Оплата только по факту (ЯД, Сбер)!

7 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dag
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Спасибо за работу!
ok
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