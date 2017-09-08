Переверстать/Оптимизировать верстку сайта – срочно!

Всем доброго времени суток. Ищу верстальщиков которые сделают адаптивную вёрстку сайта для мобильных и разного размера устройств, пока акцент на 4х видах: большие экраны 1920 х ..., ноутбуки 1330 х ..., планшеты ... мобильные устройства... И так к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на сайте goo.gl/Btny6d привести в порядок верстку.
Всего 3 страницы + попап "Задать вопрос" (в попап нужно подкинуть рекапчу).
На выходе у меня должны быть файлы html с чистым валидным кодом + сопутствующие ccs, js и пр.
Сопутствующие файлы должны быть в папке "assets", в подпапках "css", "js", "images", "video" и т.д.
Внимание! Никакой предоплаты не будет. Оплата только по факту (ЯД, Сбер)!
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