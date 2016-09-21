Программист на phpteaser

Имеется действующий веб-портал на PHP (Yii2), по которому в настоящее время производится доработка функционала. Часть функционала требует изменения и доработки верстки: нужно будет придумать и согласовать организацию верстки некоторых элементов, а также доработать существующие разделы. ...
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Доброго времени суток. Требуется программист на скрипт phpteaser.
Требования: знание скрипта, или быстрая обучаемость, знание основ тизерных систем
Если не знаете скрипт или приближенно что делать, пожалуйста не пишите. За Ваше обучение мы не платим!
Бывают случаи "Нам надо время, чтобы изучить систему, но за это вы должны заплатить" - сразу лесом)
1 задание которое требуется, разработать и внедрить в кабинет рекламодателя "Тергетинг по диапазонам IP"
Есть вариант, что программист (кодер) получит работу в нашей тизерной сети, работы много.
Спасибо за внимание и понимание.
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