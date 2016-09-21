Программист на phpteaser

HTML-версткаЗакрыт1 заявка146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток. Требуется программист на скрипт phpteaser.

Требования: знание скрипта, или быстрая обучаемость, знание основ тизерных систем

Если не знаете скрипт или приближенно что делать, пожалуйста не пишите. За Ваше обучение мы не платим!

Бывают случаи "Нам надо время, чтобы изучить систему, но за это вы должны заплатить" - сразу лесом)

1 задание которое требуется, разработать и внедрить в кабинет рекламодателя "Тергетинг по диапазонам IP"

Есть вариант, что программист (кодер) получит работу в нашей тизерной сети, работы много.

Спасибо за внимание и понимание.

PHP
7 лет назад
tcexe
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер-верстальщик на доработку проекта

    Имеется действующий веб-портал на PHP (Yii2), по которому в настоящее время производится доработка функционала. Часть функционала требует изменения и доработки верстки: нужно будет придумать и согласовать организацию верстки некоторых элементов, а также доработать существующие разделы. ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта

    $100

    Всем доброго времени суток. Ищу верстальщиков которые сделают адаптивную вёрстку сайта для мобильных и разного размера устройств, пока акцент на 4х видах: большие экраны 1920 х ..., ноутбуки 1330 х ..., планшеты ... мобильные устройства... И так к ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ищу html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество.

    Команда веб-разработки"Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы ивозможности 2. Умение писать чистый, валидный иподдерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от2-х лет 4. Способность работать в команде 5. Отличное знание HTML, CSS, ...

    HTML
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется верстка+программирование сайта

    Дизайн готов. https://drive.google.com/file/d/0B3A9eL6TeiuvSUhNT2MzV2FqRjA/view Нужно перенести со старого сайта всю информацию. samkapitan.ru Там где в разделе "о нас " блок с тремя вопросами и ответами :  Ответ должен открываться только после нажатия на ту стрелочку. Так же и на ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта

    Необходимо сверстать макет лендинга (приложу к сообщению)  Полное т.з написано тут https://docs.google.com/document/d/1sWCQy1RViblYVtWiI8Mc9aPmgruA5Roqg4oQLbwd-mI/edit  Верстку время от времени заказываем регулярно (4-5 раз в месяц)  Нужен опытный верстальщик, умеющий работать с анимацией. Пишите в коммента своим примеры работ . желательно ссылками ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад