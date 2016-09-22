Прикрутить и настроить шаблон MODX к вебсайту

HTML-версткаЗакрыт8 заявок173 просмотра
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Всем доброе время суток

Есть вот такой сайт:  http://tgoz.ru/ на MODX

Хотим заменить дизайн на этот:

http://i--gu.ru/entertainment

или этот

http://i--gu.ru/spa-salon2

дизайн-шаблон.

Заменить и настроить.

Вопросы:

1. Сколько будет стоить ваша работа?

2. Какие сроки?

3. Примеры ваших работ

MODX
7 лет назад
nostromo-p
Павел 
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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