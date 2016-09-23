Joomla Адаптировать шаблон на русском языке

Читайте пожалуйста все до конца! Мой ресурс [url=http://www.questhelp.ru/]www.questhelp.ru[/url] на этом ресурсе имеется страница(пока тестовая) questhelp.ru/add-quest/ при выборе тарифа добавления квеста, должен быть переход к форме регистрации(хотелось бы чтобы при нажатии отправить заявку, контент скрывался и на его месте ...